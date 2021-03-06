محلل تركي يكشف مخطط أردوغان لتصفية المعارضة

قال المحلل السياسي التركي سعيد صفاء، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يعد خطة للوقيعة بين المعارضة، عقابا لحزب "الخير" على موقفه الداعم لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.وأضاف سعيد صفاء: "لدينا معلومات موثوقة عن خطة للوقيعة بين المعارضة تستعد لتنفيذها المخابرات التركية"، حسب صحيفة "الزمان" التركية المعارضة.ونقلت الصحيفة عن الكاتب الذي نشر فيديو عبر قناته على موقع يوتيوب قوله إن أردوغان اتخذ هذا القرار بعدما فشلت خطته في إقناع حزب الخير القومي، بقيادة ميرال أكشنار بالتوحد وراء قرار إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، الكردي بدعوى "الإرهاب".وتابع صفاء، أن مصادر مطلعة أكدت له، استنادًا إلى "معلومات موثوقة"، أن الرئيس أردوغان قرر تنفيذ "خطة" للإيقاع بين حزب الخير، وحزب الشعوب الديمقراطي، اللذين يعتبران من أهم عناصر تحالف الأمة المعارض الذي يضم كذلك حزب الشعب الجمهوري.