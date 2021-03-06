الشوط الأول.. فيتا كلوب يفاجئ الأهلي بهدف

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي بتقدم الضيوف بهدف دون رد في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





أحرز مكابي ليليبو هدف التقدم للفريق الكونغولي في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.





وشهدت الدقيقة 6 إصابة محمود وحيد قبل أن يغادر ملعب المباراة ويشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.





في الدقيقة 12 أولى الكرات الخطيرة للأهلي كرة طولية رائعة من بدر بانون إلى أيمن أشرف، ومن ثم أرسل عرضية رائعة على رأس محمد مجدي أفشة سددها طائرًا لكن تصدي رائع من حارس المرمى.







