بكري: مواقفي ثابتة ولا تتغير.. وسُجنت 3 مرات أيام مبارك

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن مواقفه ثابته ولا تتغير، مشيرا إلى أنه سُجن 5 مرات، 3 منهم في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، و2 في عصر الرئيس الأسبق أنور السادات.





وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن عمله بالصحافة والكتابة يجعله يتفق ويختلف طوال الوقت، منوها أنه وقف مع المجلس العسكري لأنه رأى أنه سيُنقذ البلد، واتفق مع الإخوان ولم يمانع حقهم في الترشح بالانتخابات، ولكنه عندما رأى طريقة حكمهم رأى أنهم سيُدمروا البلد ولذلك عارضهم.





وعن صورته المُتداوله مع جمال نجل الرئيس الأسبق مبارك، أوضح أنها تم التقاطها في فرح، وتحدث معه في أمور انتخابات النواب، متابعا: "بعض الناس قالت إنني كنت أقبل يده، وهذا لم يحدث، ولكن الحقيقة أن الصوت كان مرتفع وكان يضع يده على أذنه ويقترب منه حتى يسمع ما يقوله بسبب أصوات الفرح".



