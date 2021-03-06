إحالة 47 موظفًا وطبيبًا بالدقهلية للتحقيق

قرر حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة بني عبيد بالدقهلية، السبت، إحالة 47 موظفًا وطبيبًا للتحقيق بقطاعات الشباب والرياضة والتموين والطب البيطرى والصحه بمركز بنى عبيد لتغيبهم عن العمل.جاء ذلك خلال جولة قام بها مع حسين البغدادي، مسؤول التفتيش والمتابعة بالدقهلية وشعبان الورداني مدير التفتيش والمتابعة برئاسة المركز للمرور على المصالح والمنشآت الخدمية ببنى عبيد وميت فارس وميت سويد وديرب الخضر وغازى مصبح واليوسفية وأبو المعاطى الباز والديسة وذلك للعمل على إعادة الإنضباط والإلتزام الوظيفى فى مختلف المصالح والمنشآت الحكومية للارتقاء بمستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى المجالات الخدمية ومتابعة حسن سير العمل ومدى وانتظامه.كما تبين خلال المرور على إدارة الشباب والرياضة ببنى عبيد ومركزي شباب ميت سويد وأبو المعاطي الباز بأنها جميعا مغلقة وبالمرور على مكتب تموين بني عبيد تبين أنه مغلق ولا يوجد أي موظف أو نوباتجيه لتقديم الخدمات للمواطنين واستقبال الشكاوي.كما تبين بالمرور على الإدارة البيطرية غياب 14 طبيبًا وموظفًا بالإدارة وبالمرور على الوحدات الصحية بقرى ميت سويد وديرب الخضر والديسه وغازى مصبح قرر إحالة ٢٨ طبيب وصيدلى وموظف لتركهم العمل والغياب وتم إعداد تقرير بكافة المخالفات والملاحظات التى أسفرت عنها أعمال اللجنة وإحالة ٤٧ موظفًا وطبيبًا للتحقيق بسبب عدم حضورهم وتوقيعهم بدفتر الحضور والإنصراف.من ناحيته، أكد حاتم قابيل استمرار المرور والمتابعة الميدانية للتفتيش على المصالح والمنشآت الحكومية داخل نطاق المركز؛ للتأكد من تواجد الموظفين والعاملين بكل منشأة لتقديم الخدمات للمواطنين فى شتى المجالات الخدمية.