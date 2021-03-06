رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 47 موظفًا وطبيبًا بالدقهلية للتحقيق

السبت 06/مارس/2021 - 09:51 م
إحالة 47 موظفًا وطبيبًا
إحالة 47 موظفًا وطبيبًا بالدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
قرر حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة بني عبيد بالدقهلية، السبت، إحالة 47 موظفًا وطبيبًا للتحقيق بقطاعات الشباب والرياضة والتموين والطب البيطرى والصحه بمركز بنى عبيد لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال جولة قام بها مع حسين البغدادي، مسؤول التفتيش والمتابعة بالدقهلية وشعبان الورداني مدير التفتيش والمتابعة برئاسة المركز للمرور على المصالح والمنشآت الخدمية ببنى عبيد وميت فارس وميت سويد وديرب الخضر وغازى مصبح واليوسفية وأبو المعاطى الباز والديسة وذلك للعمل على إعادة الإنضباط والإلتزام الوظيفى فى مختلف المصالح والمنشآت الحكومية للارتقاء بمستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى المجالات الخدمية ومتابعة حسن سير العمل ومدى وانتظامه.

كما تبين خلال المرور على إدارة الشباب والرياضة ببنى عبيد ومركزي شباب ميت سويد وأبو المعاطي الباز بأنها جميعا مغلقة وبالمرور على مكتب تموين بني عبيد تبين أنه مغلق ولا يوجد أي موظف أو نوباتجيه لتقديم الخدمات للمواطنين واستقبال الشكاوي.

كما تبين بالمرور على الإدارة البيطرية غياب 14 طبيبًا وموظفًا بالإدارة وبالمرور على الوحدات الصحية بقرى ميت سويد وديرب الخضر والديسه وغازى مصبح قرر إحالة ٢٨ طبيب وصيدلى وموظف لتركهم العمل والغياب وتم إعداد تقرير بكافة المخالفات والملاحظات التى أسفرت عنها أعمال اللجنة وإحالة ٤٧ موظفًا وطبيبًا للتحقيق بسبب عدم حضورهم وتوقيعهم بدفتر الحضور والإنصراف.

من ناحيته، أكد حاتم قابيل استمرار المرور والمتابعة الميدانية للتفتيش على المصالح والمنشآت الحكومية داخل نطاق المركز؛ للتأكد من تواجد الموظفين والعاملين بكل منشأة لتقديم الخدمات للمواطنين فى شتى المجالات الخدمية.

موضوعات متعلقة

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

حريق في أحد المتاجر بالدقي.. والحماية المدنية تحاول السيطرة (صور)

الصور

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع فيتا كلوب

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع التضامن الاجتماعي

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

موقع بوابة التعليم الأساسي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية 2021

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

عماد جمعة: ملتقى الكاريكاتير في دورته الحالية «فكرة استثنائية»

سمير عبدالغني: عودة فن الكاريكاتير لقاعات العرض مرة أخرى «شيء جميل»

ورش فنية متنوعة وعروض سينما للأطفال بالمنيا

موسم السرقات الأدبية.. القصة الكاملة للسطو على كتابات جمال بربري وعواطف الصيفي