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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أذربيجان تسجل 353 إصابة بكورونا

السبت 06/مارس/2021 - 10:47 م
كورونا في أذربيجان
كورونا في أذربيجان
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سجلت السلطات الصحية في أذربيجان، السبت، 353 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 236 ألفًا و365 إصابة.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذؤية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و238 حالة عقب تسجيل 3 وفيات جديدة منذ أمس الجمعة

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 229 ألفًا و591 شخصًا فور تسجيل 149 حالة تعاف جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأجرت أذربيجان، على مدار أمس الجمعة، 9 آلاف 436 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى مليوني و645 ألفًا و206 اختبارا منذ بدء تفشي الوباء.

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