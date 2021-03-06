«السيادة السوداني» يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بقضايا الخرطوم

أعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارته للخرطوم، والاهتمام بقضايا السودان.وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي، أن الرئيس السيسى التقى في القصر الجمهوري، في إطار زيارته للسودان، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، وبحث اللقاء العلاقات الأخوية المتطورة بين السودان ومصر، وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة، بجانب تنسيق الجهود حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.وقدم الفريق أول محمد حمدان دقلو، شرحا للرئيس السيسي حول سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، ومشاركة الموقعين على الاتفاق في حكومة الفترة الانتقالية.