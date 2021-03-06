إسلام أبازيد يستعرض برنامجه الانتخابي لعضوية مجلس الصحفيين (فيديو)

استعرض الزميل إسلام أبازيد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، جزءا من برنامجه الانتخابي لعضوية مجلس النقابة تحت السن.وقال إنه قدم لأعضاء النقابة العديد من الخدمات في الفترة الماضية، وسوف يعمل على تطويرها وخاصة خدمة التقسيط وغيره.وطالب أبازيد أعضاء الجمعية العمومية بالحرص على المشاركة في انتخابات 19 مارس، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.