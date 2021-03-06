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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: تقديم 88 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى اليوم

السبت 06/مارس/2021 - 09:45 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أظهرت البيانات الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، تقديم نحو 88 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد للمواطنين والمقيمين بالولايات المتحدة حتى اليوم.

ووفقا للبيانات المنشورة اليوم السبت على موقع المركز على الإنترنت، فقد قُدّمت، حتى الساعة السادسة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، 87 مليونا و912 ألفا و323 جرعة من اللقاح، من أصل 116 مليونا و355 ألفا و405 جرعات جرى توزيعها بالفعل على مقدميّ الخدمة.

وبحسب البيانات، حصل 57 مليونا و358 ألفا و849 شخصا على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح، بنسبة بلغت 5ر22 بالمائة من السكان فوق 18 عاما، ومن بين ذلك العدد، حصل 29 مليونا و776 ألفا و160 شخصا على الجرعتين اللازمتين لإتمام التطعيم ضد "كوفيد-19"، بنسبة بغلت 7ر11 بالمائة من السكان فوق 18 عاما من العمر.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم توفيرا للقاحات من حيث العدد، مع توقعات بزيادة كبيرة في الإنتاج خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لا سيما مع تعهّد شركتا "فايزر" و"موديرنا" الأمريكيتين المنتجتين للقاحين مضادين للفيروس بطفرة في الإنتاج، فضلا عن حصول شركة "جونسون آند جونسون"، قبل أسبوع على ترخيص باستخدام لقاحها من جانب هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

في الوقت نفسه، تعد الولايات المتحدة أيضا أكثر دول العالم تضررا من تفشي وباء "كورونا" من حيث أعداد الوفيات والإصابات، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيها، إذ سجلت حتى الأمس أكثر من 7ر28 مليون إصابة مؤكدة، مات على إثرها أكثر من 521 ألف شخص.

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