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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1318 إصابة بكورونا في الكويت

السبت 06/مارس/2021 - 09:43 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم السبت تسجیل 1318 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید-19 في الساعات ال24 الماضیة، لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 199ألفا و428 حالة، في حین تم تسجیل سبع حالات وفاة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1120 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكویتیة إن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 168 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 13 ألفًا و77 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤھا في الساعات ال24 الماضیة بلغ 7966 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات مليونًا و841 ألفًا و282 فحصا، مشیرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 16.5في المائة،وأعلن شفاء 992 إصابة في الساعات ال24 الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 185ألفًا و231 حالة.

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