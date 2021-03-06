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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تسجل 9 آلاف إصابة و156 وفاة بكورونا

السبت 06/مارس/2021 - 10:45 م
كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا
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أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم السبت، تسجيل 9 آلاف و144 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و394 ألفا و61 حالة.

وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته صحيفة كييف بوست الأوكرانية أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 3 آلاف و309 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفي 156 حالة جراء الإصابة بالفيروس التاجي فيما تماثل للشفاء 3 آلاف و351 شخصا.

وفي الإجمالي، وصل عدد المتعافين من المرض في أوكرانيا إلى مليون و194 ألفا و373 شخصا، بينما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة به حتى الآن 26 ألفا و919 حالة وفاة.

وسجلت العاصمة "كييف" أكبر عدد من الحالات المؤكدة حديثا خلال الـ24 ساعة الماضية تليها مدينة فينيتسا وزاكارباتيا ثم إيفانو فرانكيفسك وجيتومير.

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