رفع 260 طن قمامة بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية (صور)

واصل حي غرب الإسكندرية، برئاسة سحر شعبان، حملات النظافة لرفع تراكمات القمامة، من خلال شن حملة مكبرة لرفع مخلفات مساكن مصيلحي بغيط العنب، في استجابة لشكاوى أهالي المنطقة من وجود تراكمات للقمامة منذ سنوات عديدة.وقامت إدارة الرصد البيئي بالحي بتنفيذ حملة نظافة مكبرة، بالتنسيق مع إدارة تجميل المدينة لرفع تراكمات القمامة من خلف مساكن مصيلحي بغيط العنب والتي أسفرت عن رفع 260 طن قمامة.أشارت رئيس الحى إلى أن الحملات التي سبق شنها لرفع تراكمات القمامة خلف مساكن مصيلحي أسفرت عن رفع 2175 طن قمامة، ليصل إجمالي ما تم رفعه ٢٤٣٥ طن قمامة، وجار استكمال الأعمال.ووجهت رئيس الحي بالتنبيه على شركة نهضة مصر بالالتزام بمنظومة الجمع المنزلي بالصفارة، مع توعية الأهالي بعدم إلقاء القمامة والحفاظ على النظافة.