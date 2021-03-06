غدًا.. بدء الفصل الدراسى الثانى فى سلطنة عمان بنظام «التعليم عن بُعد»

يبدأ الطلبة في سلطنة عمان في المدارس الحكومية غدًا الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020- 2021 بنظام التعليم عن بُعد حتى يوم الخميس المقبل 11 مارس الجاري، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي.وجاء قرار اللجنة العُليا المُكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار كورونا، وفق وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، باستمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد بهدف استمرار العملية التعليمية والحفاظ على صحة وسلامة الطلبة وأولياء الأمور، خاصة مع خطورة هذه المرحلة التي ينتشر فيها هذا المرض على المستويين المحلّي والعالمي.وأكّد فيصل بن علي البوسعيدي، المدير العام المساعد للمديرية العامة لتقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، أنَّ مدارس السلطنة ستواصل تفعيل المنصات التعليمية بنظام التعليم عن بُعد لمختلف الصفوف الدراسية عبر منصتي جوجل كلاس روم ومننظرة التعليميتين إضافة إلى تنفيذ الدروس المتزامنة وغير المتزامنة استكمالًا للجهود المبذولة في هذا الجانب خلال الفصل الدراسي الأول.وأشار إلى أنّ مؤشرات استخدام المنصات التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول لمختلف الصفوف الدراسية كانت عالية وجيّدة جدًا سواء كانت عبر الدروس المتزامنة أو غير المتزامنة أو رفع الملفات التعليمية أو حل الواجبات وأسئلة التقويم التربوي، مُضيفًا أنَّ الوزارة ستواصل تفعيل المنصات وفقًا للخطط الموضوعة في هذا الجانب، ووفقًا للإطار العام للتعليم المُدمج.ويعتبر العام الدراسي الحالي في السلطنة عامًا تعليميًا استثنائيًا بسبب تفشي جائحة كورونا.