مصرع فني كهرباء أثناء أعمال الصيانة بالسويس

لقى شخص مصرعه صعقًا بالكهرباء، السبت، أثناء إجراء عمليات الصيانة بمركز ومدينة القنطرة شرق.تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وصول شخص يدعى كمال رمضان عبد الفتاح 50 سنة فني كهرباء لمستشفي القنطرة شرق جثة هامدة.وكشفت التحريات الأولية للمباحث الجنائية أن المتوفي مقيم بمحافظة الفيوم ويعمل بشركة كهرباء السد العالي بقرية التقدم التابعة لمدينة القنطرة شرق.وبحسب المصادر، فإن المتوفي أثناء قيامه بأعمال صيانة داخل الشركة تعرض للصعق من التيار العالي وتوفي في الحال، وتم إيداع جثمانه مشرحة مستشفى القنطرة شرق، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.