مهاجرون يطلبون السماح لهم بالسفر من تينيريفي إلى البر الرئيسي الإسباني

تظاهر حوالي 1200 من المهاجرين وأنصارهم المحليين في جزيرة تينيريفي، كبرى جزر الكناري، التابعة لإسبانيا، للسماح لهم بالسفر إلى البر الرئيسي الإسباني.وهتف مهاجرون من إفريقيا يعيشون في المخيمات "الحرية" في بلدة سان كريستوبال دي لا لاجونا شمالي الجزيرة، حسبما أفادت قناة "كانارياس 7" التلفزيونية اليوم السبت.ونقلت القناة عن مشاركين في المسيرة قولهم: إن الأوضاع في مخيمات اللاجئين لا تحتمل، إلا أن الحكومة الإسبانية ترفض ذلك ولا تريد نقل المهاجرين، من المخيمات الموجودة على الجزر، إلا من يحتاج منهم إلى رعاية خاصة إلى أماكن إقامة أفضل في البر الرئيسي.وذكرت صحيفة "إل باييس" أن الوضع صعب للغاية بالنسبة لآلاف المهاجرين في الجزر كما أثار الغضب بين السكان المحليين.وارتفع عدد الأشخاص الذين أقدموا على العبور من إفريقيا عبر المحيط الأطلسي باتجاه جزر الكناري بصورة حادة في العام الماضي.