السيطرة على حريق محول كهرباء بـ15 مايو

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع في محول كهرباء بمدينة 15 مايو بالقاهرة، حيث اشتعلت النيران داخل غرفة الكهرباء، وانتقلت سيارتا إطفاء إلى موقع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق في محول كهرباء بمدينة 15 مايو، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران.وانتقلت قوات الأمن، لموقع الحادث، وتبين أن الحريق نتج بسبب ماس كهربائي، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.