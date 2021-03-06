ضعف ضخ المياه في 3 قرى لتطهير خزان الشرب

أعلن ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، العضو المنتدب أنه سيتم ضعف ضخ المياه بثلاث قرى تابعة لمركز المنيا على مدار يومي الأحد والاثنين القادمين للقيام بأعمال تطهير خزان محطة المياه المغذية لهذه القرى.قال الشهاوي إن الشركة ستقوم بدءًا من غدٍ الأحد بأعمال تطهير لخزان محطة مياه قرية زهرة وتستمر هذه الأعمال حتى بعد غدٍ وهو ما سيتسب في ضعف ضخ المياه بقرى زهرة والبرجاية وصفط اللبن.وطالب رئيس مجلس شركة مياه الشرب أهالي هذه القرى بتوفير احتياجاتهم من المياه طوال فترة تطهير خزان محطة المياه، مؤكدًا حرص الشركة على توفير خدمة جيدة وكوب مياه شرب صحي وآمن والانتهاء من هذه الأعمال خلال أقل فترة زمنية ممكنة، لافتًا إلى أن الشركة تقوم بتلقي شكاوي المواطنين من خلال الخط الساخن والمحمول وواتس آب وتقوم بدراستها وحلها على الفور.