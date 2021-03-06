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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يناقش جدول مشروعات الصرف بطنطا وسمنود

السبت 06/مارس/2021 - 10:41 م
طارق رحمي
طارق رحمي
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، السبت، الجدول الزمني للانتهاء من مشروعات الصرف بمركزي طنطا وسمنود، وذلك أثناء اجتماعه بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وطالب النائب محمد زايد بسرعة الانتهاء من محطة صرف العزيزية المتوقفة منذ فترة، خاصة في ظل الانتهاء من محطة شبرا بابل وكذا دراسة توصيل صرف صحي لعزبة مصرنطة.

كما استعرض محافظ الغربية نسب تأهيل وتبطين 26 ترعة بمركزي طنطا وسمنود بإجمالي ٨١.٤ كيلو متر، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من ٣١.٤ كيلو متر بنسبة ٣٨٪، موجهًا بتشكيل لجنة بكل مركز ومدينة لقطع الأشجار التي تعيق عملية التبطين على الترع وبيعها بالمزاد العلني.

من ناحيته، طالب النائب إيهاب الهرميل بتبطين ترعة إيرينا وصيانة كباري ترعة منية الهواشات، فيما طالب النائب غباشي بدير تطهير المجاري المائية بقرية تلبنت قيصر التي تؤثر على ري الأراضي.

وطالبت النائبة ميرفت الكسان بتشديد الإجراءات على تلويث الترع التي تم تبطينها، وطالب علي عز بسرعة تحويل أراضي الترع التي تم ردمها بقرى سبرباي وتلبنت قيصر إلى أملاك الدولة للاستفادة منها.

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