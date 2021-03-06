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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

السبت 06/مارس/2021 - 09:27 م
المجني عليه
المجني عليه
هدير مصطفي
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شهدت مدينة السلام واقعة بشعة، حيث لقي عريس مصرعه ذبحا بعد قطع عضوه الذكري.

بدأت الواقعة باختفاء عريس في ظروف غامضة ولم يرد على هاتفه عقب سفر زوجته لزيارة أهلها لأول مرة بعد زواجهم، واتجه شقيقه ومديره في العمل إلى شقته واضطروا لكسر باب الشقة وبعد تتبع قطرات الدماء السائلة على الأرض وجدوا جثته ملفوفة داخل بطانية أسفل سرير غرفة نومه غارقة في الدماء، وتم تشكيل فريق بحث لحل لغز الجريمة وتتبع كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان التي قادت رجال المباحث لمشاهدة ابن خالة المجني عليه عندما تهجم عليه داخل شقته في تمام الرابعه فجرا.

ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة قتل صاحب محل وبتر عضوه الذكري على يد ابن خالته أن سبب الجريمة خلافات مالية.

وأضافت التحريات أن المتهم قتل المجنى عليه بعدد من الطعنات أحداها في رقبته ثم بتر عضوه الذكري لتضليل رجال المباحث والإيحاء بأن الجريمة تمت بدافع الشرف، وبعد نصب عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم مختبئ داخل شقة سكنية بمنطقة الساحل بشبرا بعد ارتكاب جريمته.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة عقب مشاجرة هاتفية نشبت بينه وبين المجني عليه بسبب ١٢٠ ألف جنيه، فحضر في ذهنه فكرة التخلص منه وقطع عضوه الذكري لتضليل رجال المباحث.

وأشار مصدر أمني إلى أنه عقب القبض على المتهم وبالكشف الجنائي عليه اتضح أنه مطلوب على ذمة قضية محكوم عليه فيها بالإعدام واعترف بأنه قتل طفل ذبحا في وقت سابق عندما اختطفه وطلب فدية من أهله وعندما أخبروا رجال الأمن بطلباته ذبحه وألقى جثته وفر هاربا.

وأوضح مصدر أمني أن زوجة المتهم دخلت في غيبوبة عندما علمت بوفاة زوجها، لكن كانت الصدمة عندما فاقت وأخبروها بطريقة ذبحه، وأن هناك شكوك بأنها جريمة شرف وتلك الكلمات أفقدتها النطق تمامًا.

وكان قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغا بالعثور على شاب مقتول داخل شقة بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من المعاينة أن الجثة لصاحب محل في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني، وكشفت المعاينة لمسرح الجريمة أنه تم العثور على جثة الشاب على أرضية غرفة نومه وسط بركة من الدماء وبه أثار جرح ذبحي بالرقبة.

وبفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها الأمر الذي يشير إلى أن القاتل على علاقة بالمجني عليه وأنه دخل الشقة بطريقة شرعية وبعمل التحريات دلت أن القاتل ابن خالته، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي استعجلت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الشهود من الجيران وكذا فحص علاقات المجني عليه.

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