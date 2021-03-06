سوريا تقر إجراءات وقائية جديدة للحد من انتشار كورونا

أقرت وزارة الصحة السورية، إجراءات وقائية جديدة نظرًا لتطور أوضاع الإصابات بفيروس كورونا، حيث تقضي القرارات بتأمين كل ما يلزم لاستيعاب الحالات المشتبهة بالإصابة بالفيروس إضافة إلى رفد أقسام العزل في للمستشفيات بالكوادر المطلوبة ومستلزمات الحماية والوقاية.وأوضحت الصحة السورية وفقا لوكالة الأنباء السورية اليوم السبت، أنها قد أصدرت تعميما لمديري الهيئات العامة التي تضم أقسام عزل طلبت فيه المتابعة اليومية للحالات المصابة ومراجعة مديري المشافي لخطة الاستيعاب الحالية لصالح مرضى كورونا ووضع خطة لاستيعاب كل الإصابات في مختلف الأقسام وخاصة الحرجة منها التي تتطلب عناية خاصة ودعم أكسجة، وتقديم ما يلزم للحيلولة دون إحالة هذه الحالات إلى مشاف أخرى.ولفتت الوزارة في تعميمها إلى إمكانية الانتقال إلى خطة الطوارئ (بي) والتوسع بعدد أسرة قسم العزل ضمن المشفى وبعدد الأسرة المخصصة للعناية والحالات الحرجة من مرضى جائحة كورونا وذلك بحسب نسبة إشغال أسرة العزل وأسرة العناية في المشفى إلى جانب تدريب كوادر احتياطية للعمل في أقسام العزل لاستيعاب الزيادة في عدد الحالات المراجعة والمشتبهة.وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أهمية متابعة عمل العيادات الخارجية لرصد زيادة عدد المراجعين من الحالات التنفسية أو المشتبهة وتوثيقها مؤكدة أهمية مراجعة خطة تأمين الأوكسجين وتأمين المصادر البديلة والاحتياطية.وشددت الوزارة على القيام بالمتابعة اليومية والمباشرة لنقطة الاتصال بين كل مشفى مع غرفة الطوارئ بكل ما يتعلق من تحديث البيانات اليوميةوكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت في الـ23 من فبراير الماضي عن رصد ازدياد بعدد حالات المراجعين لأقسام الإسعاف في المشافي بكل المحافظات ممن يعانون أعراضًا تنفسية مشتبهة بأعراض الإصابة بفيروس كورونا.