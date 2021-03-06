فرنسا تسجل 170 وفاة و23 ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، السبت، تسجيل 170 حالة وفاة و23 ألفًا و306 إصابات بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية، رغم تكثيف جهود تقديم اللقاحات المضادة للفيروس.ووفقًا لما نقلته صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 88 ألفًا و444 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 3 ملايين و882 ألفًا و408 إصابات.يأتي ذلك بينما تكثف السلطات جهودها للتطعيم ضد الفيروس في مختلف أنحاء فرنسا، وقال وزير الصحة أوليفييه فيران، إنه منذ الأمس وحتى الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، حصل 220 ألف شخص على اللقاح، وهو أكثر من ضعف من حصلوا عليه السبت الماضي، ليصل إجمالي من حصلوا على جرعاتهم الأولى من القاح حتى اليوم 3 ملايين و581 ألفا و812 شخصًا.