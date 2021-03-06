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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عقد الامتحان الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية غدًا

السبت 06/مارس/2021 - 09:56 م
الامتحان
الامتحان
نورهان عبدالرحمن
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يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي، غدًا، الامتحان المجمع متعدد التخصصات عن منهج الفصل الدراسي الأول، بمدارسهم على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات مشددة واحترازية، حفاظًا عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت الوزارة أن يكون امتحانا واحدا لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يومًا واحدًا فقط في لجان مدرسية، وستكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).

وشددت الوزارة عى ألا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت أن الطالب الذى لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

على أن يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام فني ........إلخ) وفق تلك الدرجات.

وأكدت الوزارة أنه يُعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.

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