الجيش الباكستاني: مقتل 8 إرهابيين خلال عمليات أمنية

أعلن الجيش الباكستاني أن ثمانية إرهابيين لقوا مصرعهم، إثر وقوع تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية في مقاطعة "شمال وزيرستان" بإقليم "خيبر بوختنخوا".ونقلت قناة "سماء تي في" الباكستانية اليوم السبت عن إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني قولها: إن القوات الأمنية شنت عمليتين منفصلتين على مخابئ للإرهابيين في منطقتي "بويا" و"دوسالي"، مشيرة إلى أنه من بين القتلى ثلاثة من قادتهم.وأضافت الإدارة أن القادة الثلاثة متورطون في شن هجمات بالقنابل وعمليات إطلاق نار وقتل واختطاف مقابل فدية منذ عام ٢٠٠٩، مشيرة إلى أنهم أيضا قاموا بتجنيد مسلحين في المنطقة.وأشارت الإدارة إلى أنه تم العثور على كمية كبيرة من الأسلحة في هذه المخابئ.