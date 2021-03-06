تقرير فرنسي يصف الأزمة التي يعيشها «الإخوان» بالمغرب بـ«الأخطر في تاريخه»

اعتبر تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، اليوم السبت، أن حزب العدالة والتنمية ذراع جماعة الإخوان الإرهابية في المغرب، يعيش أزمة وصفها بـ"الأخطر في تاريخه" في ضوء الاستقالات والتهديدات والخلافات، التي ظهرت إلى العلن ما بات يهدده بالانهيار أو الانهزام في الانتخابات المقبلة.وأشار التقرير إلى أن "حزب المصباح" كما يسمى في المغرب مر بأسبوع معقد بشكل، خاص في الـ26 من شهر فبراير الماضي، حيث قدم مصطفى الرميد وزير الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات مع مجلس النواب، وهو صاحب وزن ثقيل في الحكومة منذ 10 سنوات، استقالته.وفي اليوم التالي، قرر قيادي آخر للحزب، إدريس الأعظمي وزير الموازنة السابق، رئيس بلدية فاس الحالي، الاستقالة من رئاسة المجلس الوطني والأمانة العامة للحزب، حتى أن الأعظمي خط رسالة طويلة طرح فيها تساؤلاته الوجودية: "هل مازال هذا الحزب على حاله؟"، مستنكرا "القرارات المتعددة للحزب، التي لا يمكن تفسيرها ولا تعكس أيديولوجيا حزب العدالة والتنمية ولا مرجعيته" وفق قوله.وأوضح تقرير المجلة، أنه بعد أيام قليلة جاء دور رئيس الحكومة السابق (2011-2017) عبدالإله بنكيران للتلويح بالتهديدات، وفي مذكرة مكتوبة بخط اليد قال بنكيران: "إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على اعتماد قانون المخدرات، الذي تنظر فيه الحكومة فسأجمد عضويتي في الحزب وسأنسحب بالتأكيد منه في حالة موافقة ممثلي حزب العدالة والتنمية في البرلمان على القانون المذكور".