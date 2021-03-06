رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يبحث تنفيذ 144 مشروعًا بـ2.9 مليار جنيه

السبت 06/مارس/2021 - 09:44 م
اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الاجتماع الأسبوعي لرؤساء المصالح الحكومية بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خطوة تبين مدى تكاتف التنفيذيين والنيابيين من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن بمحافظة الغربية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن مركزي طنطا وسمنود، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، ونجوى العشيري، السكرتير العام المساعد ورؤساء المصالح الحكومية.

بدأ الاجتماع بمناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات (التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الاتصالات، الغاز والأبنية التعليمية)، كما استعرض المحافظ موقف الانتهاء من مشروعات قطاع الأوقاف وهى مساجد (الخطابية، أولاد بطالة، السيد البدوي، الشيخة صباح،عز الرجال والرحمة)، موجهًا بمخاطبة وزارة الأوقاف لاستعجال المبالغ المالية المخصصة لتطوير أو بناء تلك المساجد.

موضوعات متعلقة

تاريخ الإسراء والمعراج 2021

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

النيابة العامة تحقق فى وفاة 18 شخصا بحادث الكريمات

الصور

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

الأكثر قراءة

غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع التضامن الاجتماعي

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

موقع بوابة التعليم الأساسي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية 2021

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

ورش فنية متنوعة وعروض سينما للأطفال بالمنيا

موسم السرقات الأدبية.. القصة الكاملة للسطو على كتابات جمال بربري وعواطف الصيفي

ختام عروض المسرح المتنقل بالشرقية (صور)

«أثر اللجوء السورى على الأمن القومى الأردنى».. كتاب جديد لـ شيماء كامل