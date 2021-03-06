محافظ الغربية يبحث تنفيذ 144 مشروعًا بـ2.9 مليار جنيه

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الاجتماع الأسبوعي لرؤساء المصالح الحكومية بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خطوة تبين مدى تكاتف التنفيذيين والنيابيين من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن بمحافظة الغربية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن مركزي طنطا وسمنود، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، ونجوى العشيري، السكرتير العام المساعد ورؤساء المصالح الحكومية.بدأ الاجتماع بمناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات (التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الاتصالات، الغاز والأبنية التعليمية)، كما استعرض المحافظ موقف الانتهاء من مشروعات قطاع الأوقاف وهى مساجد (الخطابية، أولاد بطالة، السيد البدوي، الشيخة صباح،عز الرجال والرحمة)، موجهًا بمخاطبة وزارة الأوقاف لاستعجال المبالغ المالية المخصصة لتطوير أو بناء تلك المساجد.