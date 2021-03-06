«المستثمرين» يطالب باستغلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات

قال المهندس علاء السقطي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشهد حالة من النمو والانتعاش بسبب القرارات والإجراءات التمويلية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي منذ بدء جائحة كورونا.وأكد السقطي في تصريحات لـ«الدستور» أنه من الضروري استغلال الوقت الحالي لزيادة الاستثمارات والصادرات والتقليل من الواردات، لأن الأسواق الجديدة قادرة على استيعاب جميع المنتجات من مختلف البلدان.وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أنه تم حصر احتياجات المصانع الكبيرة من الصناعات الصغيرة ليتم تدشين مصانع خاصة بإنتاج مستلزمات الانتاج فقط، وهذا سيؤدي إلى تشغيل عدد كبير من العمالة فضلا عن خفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات.