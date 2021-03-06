رصف شوارع العزبة السودانية والإذاعة بمطروح (صور)

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح استكمال رصف شوارع خلف عمارات زاهر جلال حتى العزبة السودانية مع الشوارع الفرعية لشارع المحطة وخلف مستشفى الأطفال والنساء، وذلك بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة بناءً على الخطابات الرسمية المرسلة من الشركات العاملة لمجلس المدينة.وأكد جاب الله أنه جار العمل في رصف شوارع العزبة السودانية ضمن خطة المدينة في إعادة الشيء لأصلة بعد الانتهاء من الأرصفة، وإزالة كل ما يعيق الأعمال التي لقت استجابة من الأهالي وتعاونا لسرعة رصف الشوارع.أضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم الانتهاء من رصف شارع المحكمة القديمة والمرور ومعظم شوارع زاهر جلال حتى بعض شوارع علم الروم وبمحيط عمارات بورسعيد والروضة والسنوسية، وجار الانتهاء من طبقة الاساس تمهيدًا لأعمال الرصف بمنطقة الكيلو 4 من السجل المدني حتى الشوارع الفرعية خلف الإذاعة بناءً على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.ووجه رئيس المدينة الشركات العاملة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء في أعمال الرصف بشوارع الأحياء والعزب لمشروعات الغاز والكهرباء والصرف ومياه الشرب بنطاق المدينة، بالتزامن مع تمهيد الطرق الترابية بالجليدر لفتح شوارع مغلقة؛ تيسيرًا على سيارات المواطنين والطوارئ لحين رصف تلك المناطق.