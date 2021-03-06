لبنان تسمح باستيراد البطاطس من مصر

تلقى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اليوم خطابا من مكتب التمثيل التجاري ببيروت بشأن آخر المستجدات لتصدير البطاطس “الموسم التصديري” الجديد إلى السوق اللبنانية.وأوضح خطاب المجلس التصديري أن السلطات اللبنانية قامت بتطبيق نظام أذون الاستيراد على وارداتها من البطاطس المصرية.ونص خطاب المجلس على ضرورة حصول المصدرين المصريين على إذن استيراد عن طريق المستورد اللبناني بالكمية المصدرة من البطاطس لصالح الشركة المصرية، حتى لا تتعرض الشحنات المصدرة لأي مشاكل عند وصولها إلى الموانئ اللبنانية.