رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المراكشى»: لا بد من تطوير النظم الغذائية فى ظل أزمة كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 09:50 م
كورونا
كورونا
عبدالناصرمحمد
طباعة
أكدت خبيرة الزراعات غير التقليدية الدكتورة شكرية المراكشي، أهمية تنسيق الجهود العربية من أجل تغيير وتطوير نظم الغذاء والتغذية، في ضوء استمرار وتفشي جائحة "كوفيد-19" في العالم، وتأثيرها على كامل منظومة الغذاء، معربة عن أملها في توافق العالم العربي على نظام غذائي جديد لمواجهة كورونا.

وطالبت «المراكشي» بإعادة تقييم حالة الأمن الغذائي والتغذية في مختلف البلدان العربية، من أجل أن تكون هناك منظومة متكاملة لتعزيز نظم التغذية من خلال تطوير كامل سلسلة القيمة الغذائية والاعتماد على نظم غذائية أكثر صحة واستدامة في استهلاك الطعام.

ومن هذه النظم الغذائية، تطرقت في بيان لها، إلى نبات الكينوا الذي يعتبر من أكثر الأطعمة الصحية المشهورة في العالم، التى يمكن للمرأ الاعتماد عليه فى تقوية مناعته في ضوء استمرار وتفشي جائحة كورونا.

أضافت أن الكينوا الذى يتزايد اعتماد العالم عليه حاليًا، بدلًا من الخبز والمعكرونة واللحوم، يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة، كما يساعد على التخلص من السموم فى الجسم مما جعله على قائمة أفضل الأطعمة الصحية العالمية.

فوائد الكينوا الصحية، والكلام للمراكشي، لا تقتصر على وجود الفيتامينات والمعادن فقط، بل تمتد لتشمل عناصر غذائية أخرى، فبذور الكينوا تحتوي على مضادات أكسدة نباتية تحارب الالتهابات وتكافح الفيروسات والسرطان والاكتئاب، وبالتالي من الأهمية الحرص على دمج الكينوا في نظامنا الغذائي لننعم بفوائد تلك العناصر الغذائية.

وأكدت أن الكينوا مفيد جدًا لمن يعانون السمنة، حيث يساعد تناوله على حرق الدهون المتراكمة بالجسم، ما يساهم في إنقاص الوزن الزائد، فضلًا عن أنه مصدر ممتاز للبروتين ويعد طعامًا مثاليًا للأشخاص النباتيين كبديل للحوم.

وطالبت المراكشي بضرورة توسع الدول العربية في مساحات زراعة الكينوا والنباتات غير التقليدية، لما سيحققه ذلك من فوائد اقتصادية للدول، مشددة بأنه ينبغي أن تكون الأولوية الرئيسية لمصر والدول العربية على مدى السنوات المقبلة هي اللجوء إلى الزراعات غير التقليدية كالكينوا لمعالجة تدهور حالة الأمن الغذائي الذي يتضاعف نتيجة آثار تغير المناخ، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، والنمو السريع للسكان والزحف العمراني.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد إتمام زيارته السودان

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

الصور

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

الأكثر قراءة

غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع التضامن الاجتماعي

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

موقع بوابة التعليم الأساسي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية 2021

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

ورش فنية متنوعة وعروض سينما للأطفال بالمنيا

موسم السرقات الأدبية.. القصة الكاملة للسطو على كتابات جمال بربري وعواطف الصيفي

ختام عروض المسرح المتنقل بالشرقية (صور)

«أثر اللجوء السورى على الأمن القومى الأردنى».. كتاب جديد لـ شيماء كامل