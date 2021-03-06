«السكك الحديدية» تشدد إجراءات الوقاية داخل الورش

أكدت هيئة السكك الحديدية أن هناك تشديدات على ضرورة ارتداء الكمامة خلال التواجد داخل ورش العمل التابعة للسكك الحديدية لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت هيئة السكك الحديدية خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن هناك إجراءات منها ارتداء الكمامة وتعقيم الأيد وعدم التجمع، لضمان سلامة وصحة العاملين وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.