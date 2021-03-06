مليون و400 ألف جنيه حصيلة بيع مزاد علني بجمارك السيارات

أقيمت الأربعاء بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط بمصر القديمة جلسة مزاد علنى لبيع عدد 72 لوط سيارات مخزنة بساحة جمارك السيارات بالقاهرة.وهذه السيارات واردة من الخارج ومن مصادرات وتنازلات لمصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة ومخزنة بساحة جمارك السيارت بمطار القاهرة الدولى.وخلال جلسة المزاد تم الآتى:1- بيع 40 لوط سيارات لوط مواتير ولوط ذيل مقطورة بيعا نهائيا خلال جلسة المزاد العلنى بإجمالي 42 لوط.2- سحب 3 لوطات من المزاد.3- تبقى 30 لوط لم تباع لعدم الوصول للقيمة البيعية المحددة.٤- بلغت الحصيلة النهائية للبيع بالمزاد 6 ملايين و400 ألف جنيه.