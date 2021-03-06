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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدبيبة» يتفق مع «الوفاق» على فتح الطريق الساحلي

السبت 06/مارس/2021 - 09:27 م
الدبيبة
الدبيبة
محمد عمر
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اتفق رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، مع غرفة عمليات سرت- الجفرة التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج على فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرقي وغربي البلاد.

وأوضحت مصادر ليبية أن هذا الاتفاق جاء بعد تعهد الدبيبة بدفع كامل المستحقات المالية للقوات التابعة لغرفة سرت - الجفرة.

ووصل الدبيبة، في وقت سابق اليوم إلى منطقة أبوقرين لإعلان فتح الطريق الرابط بين سرت والمنطقة الغربية لأول مرة منذ سنوات بعد مفاوضات بين اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

وكان آمر غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لحكومة الوفاق إبراهيم بيت المال أكد أن ملف فتح الطريق الساحلي وتأمين وصول النواب لحضور جلسة البرلمان في سرت ما زال قيد الدراسة، وقد يُفتتح غدا الأحد.

وكان المستشار عقيلة صالح مجلس النواب دعت إلى عقد جلسة بعد غد الاثنين لمناقشة بحث الثقة لحكومة الدبيبة واعتمادها لتبدأ مهامها رسميا.

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