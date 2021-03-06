مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع معدات ومستلزمات طبية إلى اليمن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع "توزيع معدات ومستلزمات طبية لأقسام المعالجة الداخلية لحالات سوء التغذية عند الأطفال في أربعة مستشفيات بمحافظة مأرب باليمن، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وفي إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع الصحي اليمني.وأكد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان عبدالعزيز الشداديوفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أهمية دعم مراكز المعالجة التغذوية الداخلية بالمستشفيات المستهدفة التي تقوم باستقبال حالات سوء التغذية، منوها إلى ما تشهده المحافظة من تزايد مستمر للحالات السيئة للأطفال دون سن الخامسة من العمر نتيجة للظروف الصعبة للنازحين بمخيمات النزوح، معربا عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على تمويله لهذا البرنامج.