محافظ قنا: تطعيم 581 ألف طفل ضد شلل الأطفال

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إن مديرية الصحة نجحت في تطعيم 581 ألفًا و78 طفلًا من بينهم 13 طفلًا أجنبيًا ضد شلل الأطفال، وذلك في إطار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تم تنظيمها خلال الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس الجارى بنسبة 101% من إجمالى المستهدف تطعيمهم البالغ 579 ألفًا و188 طفلًا.وذكر الدكتور راجي تاوضروس، مدير صحة قنا، أن الحملة استهدفت تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات من خلال 226 فريقًا ثابتًا ومتنقلًا، حيث قامت الفرق الطبية بزيارة الأطفال المستهدفين في جميع القرى والنجوع وسط إجراءات احترازية مشددة.وتم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن مصر خالية من المرض 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.