رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا: تطعيم 581 ألف طفل ضد شلل الأطفال

السبت 06/مارس/2021 - 09:08 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
طباعة
قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إن مديرية الصحة نجحت في تطعيم 581 ألفًا و78 طفلًا من بينهم 13 طفلًا أجنبيًا ضد شلل الأطفال، وذلك في إطار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تم تنظيمها خلال الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس الجارى بنسبة 101% من إجمالى المستهدف تطعيمهم البالغ 579 ألفًا و188 طفلًا.

وذكر الدكتور راجي تاوضروس، مدير صحة قنا، أن الحملة استهدفت تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات من خلال 226 فريقًا ثابتًا ومتنقلًا، حيث قامت الفرق الطبية بزيارة الأطفال المستهدفين في جميع القرى والنجوع وسط إجراءات احترازية مشددة.

وتم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن مصر خالية من المرض 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

موضوعات متعلقة

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

موسم السرقات الأدبية.. القصة الكاملة للسطو على كتابات جمال بربري وعواطف الصيفي

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

الصور

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

الأكثر قراءة

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع التضامن الاجتماعي

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

موقع بوابة التعليم الأساسي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية 2021

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

موسم السرقات الأدبية.. القصة الكاملة للسطو على كتابات جمال بربري وعواطف الصيفي

ختام عروض المسرح المتنقل بالشرقية (صور)

«أثر اللجوء السورى على الأمن القومى الأردنى».. كتاب جديد لـ شيماء كامل

ورش وعروض فنية متنوعة على المسرح المتنقل بالوادى الجديد