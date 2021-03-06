عاطل يسحل سيدة لسرقتها بمصر القديمة: «تركتها ملقاة على الأرض»

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس متهم بسرقة حقيبة سيدة بأسلوب الخطف ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.وأمام قاضي المعارضات، اعترف المتهم أنه سحل السيدة أثناء سيرها برفقة صديقتها وخطف حقيبتها وتركها ملقاة على الأرض وبها إصابات بالجسم.تعود الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات.وأمكن ضبط عاطل، حال استقلاله مركبة "توك توك" عقب سرقته حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى وبعض المتعلقات الشخصية من السيدة المشار إليها بإسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزته.وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.