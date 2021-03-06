«مشفتش زيه».. بائع الفاكهة بعد لقائه بالرئيس: «السيسي كان بيقولي أؤمرني»

قال عواد وهبة بائع فاكهة، إنني منذ قابلت الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنا لا أصدق نفسي.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت: "لما شوفت الريس جريت عليه وهو قالهم سيبوه، تعالى هعملك اللي إنت عايزه، وكل كلمة يقولي أؤمرني، أنا مشوفتش رئيس جمهورية بالطريقة دي".









وتابع بائع الفاكهة: "الرئيس قابلني أحلى مقابلة، وطلبت منه تروسكل بدلا من العربة التي كنت أعمل عليها، وأخذوها مني منذ 3 أشهر، كما طلبت منه "شقة" لأني أعيش في سكن بالإيجار، وكل الدنيا تواصلت معي واتصلت بي، لأن سيادة الريس وصى عليا".









واستكمل: "اقسم بالله مشوفتش رئيس جمهورية بالجمال ده، والمفروض منطلبش حاجة منه، الله يعينه على اللي هو فيه".



