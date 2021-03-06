«الزراعة»: تطوير 30 وحدة بيطرية وشراء أجهزة التحسين الوراثي وتمصير سلالات الماشية

أكد الدكتور حسين الرفاعي مدير عام الرعاية والعلاج بالهيئة العامة للخدمات البيطرية والمسئول عن تطوير الوحدات البيطرية في مبادرة تطوير القرية المصرية، أن المرحلة الأولى في التطوير طبقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» تشمل 30 وحدة بيطرية منها رفع كفاءة 11 وحدة وتطوير 19 وحدة إحلال وتجديد، وإنشاء منهم 2 إحلال و17 إنشاء جديد، وكذلك تجهيذ الوحدات بالإثاث والمعدات والأجهزة وتجهيذ وحدات أخرى تصل إلى 34 وحدة بالسونار.وقال «الرفاعي» في تصريحات للدستور إنه تم شراء 5 ماكينات نيتروجين للوحدات البيطرية ضمن المشروع القومي لتطوير القرية المصرية «حياه كريمة» من أجل التحسين الوراثي، أو تمصير السلالات المصرية من الماشية، وأن تكون ذات جودة عالية في إنتاج اللحوم والألبان طبقا للمرحله الأولى.