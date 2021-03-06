ساندي تتحدى جمهورها في أجمد رقصة على «تيك توك»

أعلنت المطربة ساندي، عن ظهورها لجمهورها، غدا الأحد، في فيديو لايف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".ومن المقرر أن تطل ساندي على جمهورها في فيديو لايف في تمام الساعة 9 مساء وستعلن خلال الفيديو اختيارها لإحدى جمهورها شخص سيقوم بالرقص معها في تحدي على تطبيق الفيديوهات "تيك توك".وكانت ساندي قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "إزيك النهاردة" والتى تعاونت فيها مع كل من الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع يعقوب يانو.