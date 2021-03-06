ورش فنية متنوعة وعروض سينما للأطفال بالمنيا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا ومن خلال أنشطة الأونلاين، حيث نظمت مكتبة العمارية الغربية ورشة فنية لعمل باقة ورد بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، تنفيذ الفنانة زيزى على غلاب.كما قدم قصر ثقافة المنيا عرض أفلام رسوم متحركة بعنوان "رسالة" بجانب تقديم عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية للطفل، فقرات متنوعة منها رقصة التنورة، تدريب صابر سيد، بينما قدم قصر ثقافة أبوقرقاص عرضًا لأفلام رسوم متحركة بعنوان "بالون الفرح"، "اقرأ لطفلك"، وهى أفلام تهدف إلى ترسيخ الصفات الحميدة مثل التعاون وحب الغير والحث على القراءة وأهميتها فى حياتنا، وقدم قصر ثقافة مغاغة فيلم سينما الأطفال بعنوان "the forest" وهو فيلم أمريكي تم إصداره في سنة 2016م في الولايات المتحدة، وتدور قصته حول غابات أوكيغارا غابة الانتحار، وهو من أفلام الرعب الجميلة، بجانب عرض فيلم للأطفال بعنوان الثلاجة.كما أعدت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية رسمًا كارتونيًا سريعًا من تنفيذ الفنان أحمد سليمان، كما أقامت مكتبة إبوان الثقافية محاضرة بعنوان "دور مصر في استقلال بعض الدول العربية والإفريقية" ناقشه محمد فتحى.وأعد بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "النقد البناء في الأدب"، وذلك ضمن أنشطة نادي الأدب، حاضرها الدكتور هانى عطا الله، حيث عرف معنى النقد هو عملية تقديم آراء صحيحة ووجيهة حول عمل الآخرين، والنقد البناء هو الذي يسعى الناقد فيه إلى تقويم الخطأ ويحاول إصلاحه بناءً على أسس علمية مبتعدًا عن التعصب.إلى جانب محاضرة أخرى عن "ليلة الإسراء والمعراج"، حاضرها الدكتور هاني عطا الله عبدالله، وتحدث فيها عن تعريف الإسراء والمعراج وما سبب الرحلة وتوقيتها، حيث إنها في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب، وما هى أحداثها.