رئيس مصلحة الجمارك يزور مركز الخدمات اللوجيستية لكبار العملاء بالقاهرة

زار السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المركز اللوجيستي لكبار العملاء ٢٩ بشارع فريد مصر الجديدة بالقاهرة، وبدأ في تقديم الخدمات اللوجيستية لكبار العملاء به من أول يوليو ٢٠٢٠.وأثنى على المجهود الكبير الذى يقوم به العاملين بالمركز اللوجيستى لكبار العملاء بالقاهرة، ويقدم حزمة من الخدمات المميزة تصب جميعها في تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك ممن يتمتعون بمزايا الفاعل الاقتصادي «القائمة البيضاء»، بحيث يستطيعون سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن شحناتهم في أي ميناء دون الحاجة للانتقال إليه من خلال استيفاء كل المستندات والموافقات المطلوبة عنها بهذا المركز.كما دار حوار بينه وبين العاملين حول المنظومه الجديدة والتدريب المكثف للعاملين الجدد وكيفيه حل أية معوقات تصادف العمل ووجه الشكر لجميع موظفي المركز على حسن المعاملة والجهود التي يقومون بها من أجل إنجاح المنظومة الجديدة التي انعكست على خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي ودعاهم لمضاعفة وتكثيف الجهود لتحقيق المزيد من النجاح لتيسير التجارة وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن مراكز الخدمات اللوجستية التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة من وزير المالية؛ بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة.