رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس مصلحة الجمارك يزور مركز الخدمات اللوجيستية لكبار العملاء بالقاهرة

السبت 06/مارس/2021 - 08:18 م
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك يزور مركز الخدمات اللوجيستية
راندا التوني
طباعة
زار السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المركز اللوجيستي لكبار العملاء ٢٩ بشارع فريد مصر الجديدة بالقاهرة، وبدأ في تقديم الخدمات اللوجيستية لكبار العملاء به من أول يوليو ٢٠٢٠.

وأثنى على المجهود الكبير الذى يقوم به العاملين بالمركز اللوجيستى لكبار العملاء بالقاهرة، ويقدم حزمة من الخدمات المميزة تصب جميعها في تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك ممن يتمتعون بمزايا الفاعل الاقتصادي «القائمة البيضاء»، بحيث يستطيعون سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن شحناتهم في أي ميناء دون الحاجة للانتقال إليه من خلال استيفاء كل المستندات والموافقات المطلوبة عنها بهذا المركز.

كما دار حوار بينه وبين العاملين حول المنظومه الجديدة والتدريب المكثف للعاملين الجدد وكيفيه حل أية معوقات تصادف العمل ووجه الشكر لجميع موظفي المركز على حسن المعاملة والجهود التي يقومون بها من أجل إنجاح المنظومة الجديدة التي انعكست على خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي ودعاهم لمضاعفة وتكثيف الجهود لتحقيق المزيد من النجاح لتيسير التجارة وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن مراكز الخدمات اللوجستية التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة من وزير المالية؛ بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة.

موضوعات متعلقة

تاريخ الإسراء والمعراج 2021

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

حريق في أحد المتاجر بالدقي.. والحماية المدنية تحاول السيطرة (صور)

فيتا كلوب يفاجئ الجميع بتعادل أمام الأهلي ويصعب مهمته في دوري الأبطال

الصور

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع فيتا كلوب

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع التضامن الاجتماعي

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

موقع بوابة التعليم الأساسي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية 2021

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

عماد جمعة: ملتقى الكاريكاتير في دورته الحالية «فكرة استثنائية»

سمير عبدالغني: عودة فن الكاريكاتير لقاعات العرض مرة أخرى «شيء جميل»

ورش فنية متنوعة وعروض سينما للأطفال بالمنيا

موسم السرقات الأدبية.. القصة الكاملة للسطو على كتابات جمال بربري وعواطف الصيفي