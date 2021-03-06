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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار أسوان يستقبل 20 رحلة سياحية اليوم

السبت 06/مارس/2021 - 09:10 م
مطار أسوان
مطار أسوان
محمود السعدى
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استقبل مطار أسوان الدولي، طوال اليوم السبت، 20 رحلة جوية داخلية من وإلى مطار القاهرة الدولي، تابعة لمختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية، نقل ما يقرب من 2000 راكب بمختلف الجنسيات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارتى السياحة والطيران المدني لزيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار وتفشي فيروس كورونا.

ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار أسوان الدولي عمليات التعقيم والتطهير جميع الصالات والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية التابعة للمطار، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

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