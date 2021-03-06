الرئيس الفنزويلي وزوجته يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اليوم السبت، جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.ونشر مادورو تغريدة على حسابه الرسمي "تويتر": "كما وعدت الشعب، أنفذ وعدي.. تلقيت الجرعة الأولى".. وفقا لوسائل إعلام روسية.وكتب مادورو: "أشارك هذه اللحظة التي تلقيت فيها جرعة لقاح (سبوتنيك v) المضاد لفيروس كورونا معكم، لقد قمنا بتحصين جزء كبير من طاقمنا الطبي ونعدّ أن نضيف لقاحات أخرى من أجل حماية أفراد شعبنا".يذكر أن روسيا توصلت إلى اتفاق مع فنزويلا في ديسمبر الماضي، لتزويدها بـ 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا".