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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع الإصابات بكورونا حول العالم لـ116 مليونا

السبت 06/مارس/2021 - 08:26 م
كورونا
كورونا
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) حول العالم إلى ١١٦ مليونًا و٢٠٨ آلاف و٥١٧ حالة.

وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني السبت، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفعت إلى مليونين و٥٨٢ ألفا و٥٥٥ حالة.

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