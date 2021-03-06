ارتفاع الإصابات بكورونا حول العالم لـ116 مليونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) حول العالم إلى ١١٦ مليونًا و٢٠٨ آلاف و٥١٧ حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني السبت، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفعت إلى مليونين و٥٨٢ ألفا و٥٥٥ حالة.