بولندا: 245 وفاة و15 ألف إصابة بكورونا
السبت 06/مارس/2021 - 08:21 م
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سجّلت وزارة الصحة البولندية، السبت، 245 حالة وفاة و14 ألفا و857 إصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت الوزارة وفقا لموقع "ذا فيرست نيوز" الإخباري البولندي: أنه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء إلى 45 ألفا و159 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة مليونا و781 ألفا و345 إصابة.
وأوضحت الوزارة وفقا لموقع "ذا فيرست نيوز" الإخباري البولندي: أنه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء إلى 45 ألفا و159 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة مليونا و781 ألفا و345 إصابة.