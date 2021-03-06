بولندا: 245 وفاة و15 ألف إصابة بكورونا

سجّلت وزارة الصحة البولندية، السبت، 245 حالة وفاة و14 ألفا و857 إصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت الوزارة وفقا لموقع "ذا فيرست نيوز" الإخباري البولندي: أنه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء إلى 45 ألفا و159 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة مليونا و781 ألفا و345 إصابة.