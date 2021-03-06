«المركزى: ارتفاع الأصول الأجنبية والمحلية فى البنوك

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 118.9 مليار جنيه بمعدل 2.7% خلال الفترة يوليو - سبتمبر من العام المالي2020-2021.وجاء الارتفاع نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار 104.8 مليار جنيه بمعدل 2.2%.كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 99.5 مليار جنيه بمعدل 81.4 % خلال الفترة يوليو سبتمبر من العام المالي 2020-2021.وجاء الارتفاع نتيجة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 68.1 مليار جنيه، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 31.4 مليار جنيه.