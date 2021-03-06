«المركزى: ارتفاع الأصول الأجنبية والمحلية فى البنوك
السبت 06/مارس/2021 - 09:49 م
راندا التونيطباعة
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 118.9 مليار جنيه بمعدل 2.7% خلال الفترة يوليو - سبتمبر من العام المالي2020-2021.
وجاء الارتفاع نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار 104.8 مليار جنيه بمعدل 2.2%.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 99.5 مليار جنيه بمعدل 81.4 % خلال الفترة يوليو سبتمبر من العام المالي 2020-2021.
وجاء الارتفاع نتيجة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 68.1 مليار جنيه، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 31.4 مليار جنيه.
وجاء الارتفاع نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار 104.8 مليار جنيه بمعدل 2.2%.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 99.5 مليار جنيه بمعدل 81.4 % خلال الفترة يوليو سبتمبر من العام المالي 2020-2021.
وجاء الارتفاع نتيجة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 68.1 مليار جنيه، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 31.4 مليار جنيه.