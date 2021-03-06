بدء حفل عزيز مرقة بمسرح الزمالك (صور)

بدأ منذ قليل، حفل عزيز مرقة بمسرح الزمالك وسط حضور عدد جماهيري كبير، وهتف الجمهور بشدة فور صعود عزيز المسرح ليبدأ الغناء.وقال عزيز بعد انتهائه من أول أغنية أنه تشوق لمصر ورؤية جمهوره هنا خاصة بعد فترة غياب طويلة بسبب كورونا، مؤكدا أنه أصر على التواجد وتقديم هذا الحفل الذي يعد الأول له على مسرح الزمالك.كان قد توافد عدد كبير من محبي المطرب الأردني عزيز مرقة على مسرح الزمالك لحضور حفله الغنائي الأول في مصر بعد فترة غياب طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران مؤخرًا.يقام الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة وفي ظل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وحضر عزيز مبكرًا لمسرح الحفل، حيث أقام بروفة نهائية مع فرقته الموسيقية قبل الحفل بعدة ساعات من أجل الاطمئنان على كل شيء.