غدًا.. الحكم على 9 متهمين في واقعة قتل

تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدا الأحد، الحكم على 9 متهمين في واقعة قتل مع سبق الإصرار.والمتهمون هم كل من "علي.ع "و "عبدالفتاح.ع" و" محمد.ع "و "فرغلي.ص" و"فاطمة.ع " و"علي.ع" و'احمد.ع" و"عبدالرحمن.ع "و" عواد.ع" حسب ترتيبهم لأمر الإحالة.وكشف قرار إحالة المتهمين التسعة إلي محكمة الجنايات أن المتهمين من الأول إلى الثامن قتلوا المجني عليه "علي.ح"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله نتيجة خلافات ثأرية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكاكين"، وما إن ظفروا به حتي قام المتهمون من الأول للسادس بالتعدي عليه بالضرب مسددين له عدة طعنات متفرقة بالجسد، لإضعاف مقاومته متحدثين به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، وما إن سقط أرضا حتي قام المتهم الأول بوضعه في وضع القرفصاء وقام بذبحه حتي فارق الحياة، حال تواجد المتهمين السابع والثامن بمسرح الجريمة للشد من موازرتهم، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.وأضاف قرار الإحالة أنه قد تقدمت تلك الجناية بجناية أخري وهي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المتهمين من الأول للرابع المجني عليه "علي.ح"، بأن باغتوه حال سيره بالطريق العام وتعدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وأحدثوا إصابته قاصدين من ذلك شل مقاومته وأجبروه علي الصعود داخل سيارة قيادتهم، وقاموا بخطفه ونقله محل سكنهم تمهيدا لارتكاب جريمتهم محل الاتهام وعلي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتهمون أسلحة بيضاء سكاكين دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم التاسع علم بوقوع جناية قتل المجني عليه علي حسن وقام بايواء المتهمين بمسكنه وأعانهم علي الفرار من وجه القضاء.