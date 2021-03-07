نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 و نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 التي أعلن عنها قطاع المعاهد الأزهرية هدفها معرفة الطلاب صيغة الامتحان والتدريب على الأسئلة المشابهة التي ستكون فى الامتحانات التي يخوضها الطلاب، وتلك النماذج هي استرشادية للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الأزهرية.

نماذج امتحانات المواد الثقافية الموحدة للشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 يجب على الطلاب الذين يرغبون في تحميل نماذج امتحانات المواد الثقافية الموحدة للشهادة الإعدادية الأزهرية 2021، الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص لبوابة المعاهد الأزهرية التابعة للأزهر، من هنا . قد يهمك.. موقع بوابة التعليم الأساسي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية

ثم يضغط الطلاب بالصف الثالث الإعدادي على أيقونة النماذج الاسترشادية الخاصة بالشهادة الإعدادية الأزهرية.



بعد ذلك يختار الطلاب نماذج امتحانات المواد الثقافية الموحدة للشهادة الإعدادية الأزهرية.



ثم يقوم الطلاب بالضغط على زر تحميل إذا أراد الطلاب تنزيل النماذج المقرر للمادة، وذلك للصف الدراسي الأول.



وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدد من التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل وأثناء أداء الطلاب للامتحانات. ثم يضغط الطلاب بالصف الثالث الإعدادي على أيقونة النماذج الاسترشادية الخاصة بالشهادة الإعدادية الأزهرية.بعد ذلك يختار الطلاب نماذج امتحانات المواد الثقافية الموحدة للشهادة الإعدادية الأزهرية.ثم يقوم الطلاب بالضغط على زر تحميل إذا أراد الطلاب تنزيل النماذج المقرر للمادة، وذلك للصف الدراسي الأول.وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدد من التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل وأثناء أداء الطلاب للامتحانات.









وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه سيتم عقد امتحانات الطلاب بالصف الثالث الإعدادي الأزهري، على ثلاث أيام، وتم عقد امتحان القراءن الكريم والمواد الشرعية يوم الخميس الماضى، وسيعقد امتحان المواد الثقافية المشتركة مع وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد الموافق 7 مارس، وسيعقد امتحان اللغة العربية بكل فروعها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 مارس. قد يهمك.. موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه سيتم عقد امتحانات الطلاب بالصف الثالث الإعدادي الأزهري، على ثلاث أيام، وتم عقد امتحان القراءن الكريم والمواد الشرعية يوم الخميس الماضى، وسيعقد امتحان المواد الثقافية المشتركة مع وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد الموافق 7 مارس، وسيعقد امتحان اللغة العربية بكل فروعها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 مارس.

ونقدم لكم في السطور التالية رابط بوابة الأزهر التعليمية الموقع الإلكتروني حتى يتمكن الطلاب بالشهادة الإعدادية الأزهرية وأولياء الأمور من الدخول على الموقع وتحميل جميع النماذج التي يحتاجها الطلاب قبل دخولهم إلى الامتحانات.