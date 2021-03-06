تشكيل الأهلي.. بواليا يقود الهجوم أمام فيتا كلوب

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏لمواجهة فيتا كلوب التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، في الجولة ‏الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏









وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏









حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏





خط الدفاع: بدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف ومحمود وحيد.‏





خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي.





خط الهجوم: والتر بواليا‏.







