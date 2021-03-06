محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، السبت، زيارة تفقدية لمركز القلب والجهاز الهضمي بمدينة دمياط المخصص لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، رافقه فيها الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، والدكتور هيثم المشد، مدير مرفق الإسعاف، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.وتفقدت منال مركز القلب للاطمئنان على جاهزية المكانين المخصصين لحفظ وتلقى الطعوم وكذا غرف المتابعة، حيث تابعت إجراءات تطعيم المواطنين ممَن سبق لهم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وتم التواصل معهم عبر الوسائل المختلفة سواء بالاتصال التليفوني أو إرسال رسائل نصية، كما حرصت على التواصل معهم للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم.أوضحت محافظ دمياط حرص الدولة على تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة، لافتة إلى أنه سبق خلال الفترة الماضية بدء تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية فى المستشفيات، ليتم بعدها تدشين حملة لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التى بدأت الخميس الماضي.ودعت عوض المواطنين ممن ينطبق عليهم الشروط بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان المصرية http:www.egcovac.mohp.gov.eg للبدء في اتخاذ إجراءات تلقى اللقاح منوهة إلى أن المركز يعمل يوميًا من الثالثة مساءً وحتى التاسعة مساءً بما فيها أيام العطلات.