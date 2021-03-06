بائع الفاكهة الذي أمر السيسي بعلاجه: «الريس قالي لازم أدفع حق الموز»

قال محمد حسن بائع الفاكهة الذي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه، إنني فؤجئت بوجود الرئيس أمامي وتسائلت: "معقول سيادة الريس عندي، دي أحلى مفاجأة؟".









وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، أنني أعمل على عربة فاكهة بشارع أحمد فهمي عند حديقة الطفل.









وتابع: "سيادة المحافظ والنواب عندما يمرون من أمامي يلقون التحية عليّ، هم شخصيات محترمة جدا الله يباركلهم".









وأوضح أنه يعاني من مشكلة في الأعصاب منذ 7 سنوات، وهناك فقرات ضاغطة على النخاع الشوكي، متابعًا: "عندما علم الرئيس بحالتي اتصل على الفور بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وانا الآن في المستشفى".









وعن سؤال شردي له بعت الموز بكام للريس يا حسن؟ قال: "الريس مرضاش ياخده ببلاش، وقال لازم أدفع حقه رغم إن خيره علينا".







